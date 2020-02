Las frases con las que el Rey Felipe VI responde a los que le niegan: Defiende la Constitución y la Transición

Felipe VI, serio y solemne, ha agradecido las muestras de afecto a la presidenta del Congreso. No es para menos después de que los independentistas y los grupos nacionalistas como Bildu o BNG le hicieron nuevamente un desprecio. No olvidan ese discurso en el que paró los pies a la declaración unilateral de independencia. No todos los diputados de Podemos han aplaudido, los diputados no lo han hecho y los ministros sí. El Rey ha hecho una defensa cerrada de la Constitución, ha denunciado que no puede ser una España de todos contra todos, sino de todos y para todos, que es lo que los españoles se merecen, y ha defendido la Transición recordando que los españoles lucharon por la "concordia, reconciliación, entendimiento, respeto y libertad".