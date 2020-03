Las frases del rey Felipe VI ante la epidemia del coronavirus: "Este virus no nos vencerá"

El Rey Felipe VI salió, una vez más, a calmar a los españoles en un momento crítico. Ya lo hizo tras el referéndum ilegal de Cataluña, cuando los españoles estaban en vilo. Ahora, el día que Rufián ha dicho que las banderas ni alimentan ni curan virus (sería bueno que nos durara esa idea) y en el que en el Congreso se habló de unidad y Valentina Cepeda se convirtió en el rostro con el que más empatizan los españoles, el rey Felipe VI ha salido a dejar claro que el virus no nos vencerá, y que el Estado no dejará solos a los españoles. Recordó a las familias que han perdido a sus seres queridos, a los que han cambiado de forma radical su día a día, a los sanitarios, "la primera línea de defensa de todos", y apostó de nuevo por una unidad que nos hacer más fuertes. Es el reto de Felipe VI durante un reinado que no está siendo fácil: mantener la unidad.