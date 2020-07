Salvador Illa no cree que el decreto catalán de Torra invada competencias

El ministro de Sanidad ha sido categórico a la hora de hablar del decreto de Torra en Cataluña para confinar las localidades de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja de Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre al considerar que no cree que se estén invadiendo competencias y que lo importante realmente es actuar para frenar los rebrotes. Se suma pues a la idea del Gobierno de recurrir ante la Justicia su paralización, que Torra ya ha dejado claro que no cumplirá por lo que el decreto entrará en vigor esta madrugada.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero, que ha estado acompañada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado que el virus " no se ha ido" y que "tampoco se le ha derrotado" por lo que ha instado a la ciudadanía a actuar "sin miedo, pero con la máxima cautela".

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las comunidades autónomas están actuando en el ámbito de sus competencias para frenar los diferentes brotes del nuevo coronavirus que se están produciendo en los últimos días. Illa también ha señalado que estamos en fase de control de la pandemia con el protagonismo de las CCAA. El ministro ha dejado claro que es fundamental detectar cuanto antes los brotes y ha presentado su plan ante un nuevo rebrote que ya se anticipó ayer. Entre las medidas destacan que las CCAA deben tener reservas de material sanitario para ocho semanas. A Illa se le ha preguntado por qué no se ha reformado la ley de salud pública y no depender de los juzgados, pero el ministro ha señalado que la legislación que hay ahora mismo es suficiente. No ha querido profundizar en el tema y ha recordado que el Gobierno ha sido escrupuloso a la hora de contar con el Congreso para restringir libertades.