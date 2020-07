El plan del Gobierno ante la segunda oleada del coronavirus: más camas, controles y vacunas contra la gripe

El Ministerio de Sanidad actuará en brotes de coronavirus que afecten a dos o más comunidades (no solo a una como ahora ocurre en Cataluña) declarando la actuación coordinada, un paso previo al estado de alarma que deberá someter y ser aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No considera un revés el caos de Lleida que ha irritado a la población porque en otras ocasiones las autoridades judiciales sí que han aprobado medidas duras. En el documento el Gobierno reconoce que hay que tener en cuenta que, en todo caso, las medidas que se adopten con arreglo a esta legislación, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo , en el caso de que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Las CCAA cuentan con las herramientas necesarias

Alerta precoz de 24 horas al día

Más disponibilidad de camas

En el caso de mascarillas FFP3, gafas de protección, guantes, buzos o batas, deberá haber suficientes como para dar cobertura al 25% del consumo medio total declarado por las comunidades durante dos meses. En el caso de las mascarillas quirúrgicas y FFP2, la cantidad será superior, "dada su disponibilidad tras la adquisición". El acopio de fármacos afectará a Cisatracurio, Midazolam, Propofol y Dexmedetomidina y solo se utilizaría si el canal de suministro farmacéutico regular no pudiera abastecer la demanda hospitalaria.



También tendrán que contar con planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes COVID-19 y no COVID-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables y asegurar la atención a las actividades priorizadas de la atención habitual como los programas de vacunación.



En otro de sus capítulos añade como principales medidas no farmacológicas para controlar la propagación del virus la higiene de manos y respiratoria, la distancia interpersonal y la utilización de mascarillas.



Y hace hincapié en la necesidad de implantar estrategias de prevención con actuaciones en la organización de espacios y horarios y la coordinación con el sistema asistencial o procedimientos sobre manejo de casos, que serán de especial relevancia en entornos especialmente vulnerables como residencias para mayores y de personas con discapacidad; centros de salud mental y de acogida o albergues.



Como medidas farmacológicas, recuerda que aún no hay vacuna ni tratamiento eficaz contra la COVID-19, aunque España está representada en el órgano de decisiones de compra anticipada de la UE y se ha incorporado al equipo negociador del Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas frente al COVID-19 formado de la Unión integrado por Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia.