Con 55.019 contagios de coronavirus este fin de semana y 379 muertes más , se alarga cada vez más la sombra del confinamiento domiciliario . El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne hoy con el Gobierno de Asturias , la primera comunidad que lo ha pedido. El Ejecutivo central lo descarta. Confía en que en unos días se notarán los efectos del toque de queda y los cierres perimetrales. Mientras algunas CCAA admiten que quedarse en casa es una opción si la situación no mejora, Madrid ha levantando el cierre perimetral.

La comunidad y las tres grandes ciudades están cerradas desde hace días ya y parece que no es suficiente. Se adelanta a las 21h el toque de queda y sólo abrirán los comercios esenciales. Pero, Asturias, quiere dar un paso más, hacia el aislamiento en casa, como en marzo.

Otras CCAA hablan de aislamiento en casa

Hay más comunidades que empiezan a pensar en la opción del confinamiento. En Andalucía no parecen dispuestos a esperar. "Después de que esta semana se nos trasladen los informes no descartamos tomar decisión", dijo ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Algunos expertos apuntan a esta opción si los datos no mejoran. Rafael Bengoa, ex director de sistemas de salud de la OMS, ha dicho que “si queremos que el confinamiento funcione debería ser a nivel nacional". Esta idea no la comparte la Comunidad de Madrid, la única que ha levantado el cierre perimetral desde hoy martes, primer día laborable tras el puente.