Inés Arrimadas: "Yo soy la primera que critico al Gobierno, creo que España llegó tarde y mal"

"Yo siempre pienso en los españoles y en salvar vidas"

En este sentido, tras defender que su formación siempre ha estado “en el centro político” y que “es útil siempre”, ha insistido en que en esta ocasión no podían “contribuir a que España entre en una situación desconocida”. “Para mí el sentido de voto y la decisión ha sido clara: y o siempre pienso en los españoles y en salvar vidas . No se votaba si nos gustaba el Gobierno de Sánchez e Iglesias, que yo creo que todo el mundo sabe mi opinión”, ha dicho.

Más allá, sin pasar a comentar las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, quien ha relacionado las muertes por el COVID-19 con las de Paracuellos en la Guerra Civil, Arrimadas ha asegurado que durante la votación de la prórroga del estado de alarma en el Congreso “se han dicho cosas muy gruesas, y no solo por parte de este partido”, asegurando que a veces le da “la sensación de que la política a veces es una burbuja que no se está dando cuenta de lo que pasa en la calle”. “Hay gente muriendo. Yo soy la primera que critico al Gobierno, creo que España llegó tarde y mal. No voy a dejar de criticarlo y denunciar los errores del Gobierno, pero también quiero ser útil, y si puedo salvar una vida, evitar que un comercio se quede tirado, evitar que aun autónomo le falte la ayuda… lo haré. El compromiso que hemos arrancado al Gobierno es muy importante: que no se suspendan los ERTE sin el estado de alarma, y también pensar en ese plan B para salir del estado de alarma de manera controlada con el objetivo de dar seguridad a la gente, de salvar vidas y salvar empleos, que es lo que debería ser nuestro objetivo”, ha finalizado.