Zaplana, ingresado en aislamiento al empeorar su estado de salud

Cada quince días, el también ex presidente del PP valenciano y ex directivo de Telefónica acude desde la citada cárcel al Hospital La Fe de Valencia para someterse a pruebas médicas y tratarse de una leucemia que padece desde 2015, cuando se sometió a un trasplante de médula. Los abogados han presentado ya cuatro recursos -todos ellos rechazados- para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario alegando un "deterioro acusado" del estado de salud del ex ministro.