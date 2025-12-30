El hombre fue condenado a pagar 500 euros a cada uno de los siete vecinos afectados

GijónEl caso de Villamanín, donde los vecinos continúan en pie de guerra después de que la comisión distribuyera por error 50 participaciones, de las 450 que vendieron, sin tener asignadas los diez décimos premiados correspondientes, no es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país.

Esta fatal confusión recuerda a un episodio similar ocurrido hace 13 años en un barrio de Gijón, donde un quiosquero vendió más participaciones de las correspondientes a dos décimos premiados. Los hechos ocurrieron durante las navidades de 2012, cuando siete vecinos denunciaron a un quiosquero por haber vendido participaciones que no estaban sustentadas por décimos reales y que habían resultado premiadas en el sorteo de la Lotería Nacional con 30.000 euros cada una.

Un error por "falta de comunicación"

Tras darse cuenta del error, que el quiosquero argumentó que se debió a una error de comunicación con su pareja, el hombre se ofreció a pagar 5.000 euros a cada uno de los afectados a cambio de que no denunciasen. Sin embargo, desde la propia Policía se recomendó a los vecinos iniciar acciones legales de manera conjunta contra el quiosquero.

El hombre se enfrentó a una condena por un delito de estafa agravada y fue condenado a pagar 500 euros a cada uno de los siete vecinos afectados, además de a una multa de 180 euros y a devolver el importe de las participaciones. Una cantidad muy alejada de lo que hubiesen cobrado estos vecinos con el premio, y que podría hacer reflexionar a los vecinos de Villamanín sobre su futuro acuerdo.