"Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", señalan desde la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) en Indonesia

El emotivo adiós a Lía, la niña fallecida tras el naufragio de Indonesia, de sus clubes de fútbol: "Deja un vacío imposible de describir"

Los efectivos del equipo de búsqueda y rescate de Indonesia continúan trabajando este miércoles en la zona del naufragio de la embarcación turística en la que viajaban una familia de seis españoles. Tres de ellos permanecen desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a una de sus hijas, mientras otra de ellas fue hallada sin vida el lunes.

"Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", ha comunicado este miércoles Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

El equipo de búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia redobla sus esfuerzos

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos" en el naufragio, ha subrayado Asfan, quien esta mañana se ha encargado de dar las últimas ordenes a los equipos de rescatistas que partieron desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.

Con ese objetivo, las autoridades de Indonesia han redoblado los esfuerzos aumentando los medios humanos y técnicos en la búsqueda de resultados, algo que los familiares han agradecido. De hecho, han acudido al puerto para dar las gracias uno a uno a los rescatistas por su labor. Entre ellos se incluyen equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios.

El naufragio del barco turístico de la familia de españoles

El naufragio de la familia de españoles se produjo cuando la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20:30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

De los 11 pasajeros que iban a bordo, se rescató a siete, dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-.

Según han precisado las autoridades del país asiático, la tragedia se produjo por “un fenómeno poco común” que provocó que tres grandes olas golpeasen a la embarcación causando el hundimiento.

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", ha explicado el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.

Encontrar el pecio del barco, objetivo prioritario

Ahora, una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.

Tras lo ocurrido, y mientras los esfuerzos de búsqueda continúan, la familia decidió trasladar a la turística isla de Bali, con mejores infraestructuras que la pequeña Labuan Bajo, los restos sin vida de la menor hallada, acompañada temporalmente por su madre antes de regresar a Flores para seguir de cerca el operativo de búsqueda.