Detenido el dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafar 21.000 euros a siete parejas

Barcelona, 31 DIC 2025 - 07:57h.

Los afectados presentaron la denuncia en la comisaría de Mollerussa después de que no recibieran los billetes del viaje

Los Mossos d'Esquadra han detenido al responsable de una agencia de viajes de Lleida por un presunto delito de estafa, después de que siete parejas de Torregrossa lo denunciaran por presuntamente estafarles 21.000 euros. Según ha explicado la policía catalana, el responsable de la agencia se ha presentado este martes en la comisaría de Mollerussa, donde ha quedado detenido y a la espera de declarar por un presunto delito de estafa.

El grupo de amigos tenía que embarcarse el pasado sábado en un crucero de una semana por el Mediterráneo para pasar juntos la noche de Fin de Año. Sin embargo, a pocos días de embarcar no habían recibido los billetes y tampoco podían contactar con la agencia de viajes que contrataron, Ilertravel, que ya la conocían de haber viajado con ella en otra ocasión.

La agencia les propuso varias propuestas y se decidieron por ese crucero del 27 de diciembre hasta el 3 de enero. Se reunieron en persona y acabaron contratando un total de cinco excursiones, tres de la compañía del crucero y otras dos externas, que también abonaron. Sin embargo, afirman que a finales de noviembre, el propietario de la agencia dejó de contestarles y que, cuando lo hacía, les comentaba que no se encontraba en Lleida, según ha explicado el diario Segre.

El detenido no respondía a sus mensajes

Ante la falta de respuestas, uno de los miembros del grupo decidió ir a la sede de la agencia en Lleida, donde una empleada le dijo que el dueño tenía otra agencia de viajes en Madrid y que estaba allí por motivos laborales. Todavía concertaron dos encuentros más, pero en ambos casos el propietario los anuló en el último momento.

Las parejas hicieron gestiones para intentar conseguir sus billetes, tanto con otra agencia situada en la misma calle, como contactando directamente con la compañía del crucero, MSC, pero tampoco pudieron conseguirlos. De este modo, el sábado 27 de diciembre, día en que deberían haber salido con el barco del puerto de Barcelona, fueron a denunciar la estafa en la comisaría de los Mossos de Mollerussa.