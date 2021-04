Ayuso habló con Sputnik en febrero y denuncia que Sánchez no sabe "ni qué va a hacer con AstraZeneca"

“Por supuesto debería estudiar todas las vías y no decir, como hizo desde el verano pasado, que el contagio ya ha terminado y que la pandemia ha finalizado, y solo salir a vender lo que sabe que no puede cumplir, porque no sabe siquiera qué va a hacer con AstraZeneca, que no dejan de cambiar de criterios y volvernos a todos locos, y a los ciudadanos trasladarles una inseguridad innecesarias. No sabe ni siquiera cuántas vacunas nos van a suministrar a las comunidades la semana que viene, y sin embargo sí sabe en agosto cuántas va a haber para toda España. Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro: ni me obligan a cerrar la Comunidad de Madrid, a lo mejor ya no prolongan el estado de alarma, ahora ya hay vacunas para todos… Es mentira. Es que es mentira”, ha denunciado, añadiendo: “Están cambiando todo el tiempo de criterio. No tienen otra cosa mejor que hacer que hacerlo bien en este caso, porque es Europa quien te da las vacunas y las CCAA quienes las ponemos. Por tonto, lo poco que hay que hacer, que es organizar esto… parece insensato cambiar de criterio cada día”, ha finalizado.