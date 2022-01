El marido de Ainhoa Armentia, "sorprendido y abochornado", tras ver las fotografías de su mujer con Iñaki Urdangarin

Después de que las imágenes del Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia viesen la luz, son muchos quienes se preguntan, no solo por quién es la mujer que acompaña al exduque de Palma , si no también sobre el entorno que la rodea.

Informativos Telecinco ya avanzaba en exclusiva imágenes de la mujer más buscada en las últimas horas, Ainhoa Armentia , de quien también se sabe que tiene 43 años y, al igual que el ex duque de Palma, es natural de Vitoria y trabaja en el buffete de abogados 'Imaz & Asociados'.

Fue precisamente en ese lugar donde se conocieron en marzo de 2020 y, según sus compañeros de trabajo, la conexión fue instantánea , aunque su especial amistad ha causado estupor en su entorno , que no tenían ni idea de su presunta relación.

"De puertas para adentro el matrimonio no estaba bien pero no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki", desvela su círculo cercano, que asegura que todo esto le ha pillado "por sorpresa" y le ha afectado hasta el punto de que no saben si será capaz de volver por el momento a su puesto de trabajo.