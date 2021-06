Mario Rodríguez, director general corporativo de Mediaset España, pone en valor el castellano en los premios Dircom

El director de la RAE , por su parte, ha resaltado que cada año se incorporan al Diccionario de la Lengua Española cerca de dos docenas de anglicismos, "algo que casi no se nota" en un documento que cuenta con 94.000 palabras compiladas. "Pero seamos razonables a la hora de usar palabras que no están asumidas aún en el común de las gentes", ha apuntado.

"Debemos utilizar esas palabras y no sustituirlas gratuitamente por otras que no están en el diccionario, palabras extranjeras o no consolidadas. Las palabras no entran en el diccionario caprichosamente: miren el diccionario, 'dircoms', que es muy accesible", ha recomendado Muñoz Machado con humor. El académico ha recordado que palabras como 'webinar' o 'partner' --incluso la propia 'dircom'-- no están en el diccionario y "tienen su sustitutivo útil".