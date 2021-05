Sanidad recalca que los menores de 60 completarán su pauta con Pfizer, pero abre la vía a que puedan escoger AstraZeneca

Carolina Darias: "La decisión es pinchar Pfizer"

"Ayer se reunió la Ponencia de Vacunas y por la tarde se reunió la Comisión de Salud Pública y acordó utilizar Pfizer como segunda dosis a las personas menores de 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Y quedó pendiente, porque así se planteó a última hora en la Comisión de Salud Pública, la posibilidad de que aquellas personas que por razones que estimen oportuno no decidiesen ponerse Pfizer como segunda dosis, y dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales, pudiera ponerse AstraZeneca con consentimiento informado ", ha manifestado Darias, antes de añadir: "He planteado al Consejo hoy esta posibilidad para no demorar la toma de decisiones".

“Lo que he planteado hoy es esa posibilidad, y así se ha aprobado. Ahora tenemos que ir de la mano del Comité de Bioética para llevarlo a término en las condiciones de autorización de consentimiento informado que establezca el propio Comité de Bioética. No es una cuestión de elección. Me parece importante el matiz; que lo subraye ante todos ustedes: la decisión de la Comisión de la Salud Pública es pinchar Pfizer, y sería en aquellas personas que no lo deseasen poder pinchar AstraZeneca”, ha explicado y matizado.