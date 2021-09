El sueño de Miguel, joven en cuidados paliativos, al ver a su Betis con Joaquín de anfitrión: "De locos"

La plantilla verdiblanca le entregó una camiseta firmada en manos de su ídolo Joaquín, con las facilidades del Granada también implicado. Víctor y Paqui, sus padres, están agradecidos a la organización solidaria 'Ambulancia del Deseo' responsable de cumplir esta voluntad de Miguel. "Me emociona mucho estar aquí, no sabía a dónde iba aunque algo sí que me olía. Me volví loco al ver el letrero de Los Cármenes. Pedí a Joaquín que me dedicase tres goles, fue muy simpático. Hace días me mandó un vídeo en el que me decía que a ver si nos veíamos, pero como no fuese en mi casa... no esperaba esto", admitió Miguel, feliz tras el partido, según recoge el diario Ideal de Granada.