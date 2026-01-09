Una persona ha muerto y al menos otras tres han tenido que ser rescatadas tras un explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel

Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas tras un explosión de gas registrada en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

Las mismas fuentes han indicado que el suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas en un edificio dl número 26 de la calle Azcoitia, de cuatro plantas.

La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Bomberos de la capital también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a cuatro personas.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento, que han rescatado a cuatro personas, una de ellas fallecida. El Samur-Protección Civil, la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplazado efectivos al lugar, donde han atendido a ocho personas con heridas leves. Además, otro herido menos grave será trasladado a un centro hospitalario, según Emergencias Madrid.