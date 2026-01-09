Álex Aragonés 09 ENE 2026 - 07:30h.

Maria Cinta, Pilar López y Mari Cruz son tres de los 258 pasajeros españoles que recorrerán el planeta a bordo del buque MSC Magnifica

BarcelonaMaria Cinta, Pilar López y Mari Cruz son tres de los 258 pasajeros españoles que han emprendido desde el Puerto de Barcelona la vuelta al mundo. "Como Willy Fog, pero en 132 días", explica una de las viajeras catalanas sobre una aventura a bordo del buque MSC Magnifica, que les llevará a recorrer 46 destinos en 33 países de los cinco continentes durante los próximos cuatro meses.

"Es el viaje de mi vida. Voy con mi hermana y una amiga. Siempre hemos viajado juntas. Alguna vez he viajado sola por necesidad, pero me gusta siempre ir con alguien", explicaba a Informativos Telecinco Maria Cinta, de 68 años, horas antes de zarpar desde la capital catalana para disfrutar de un sueño que está haciendo realidad mientras disfruta de su jubilación.

"Era contable y he viajado mucho. Pero esta experiencia es la más importante", añade la mujer de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) sobre una expedición que transcurrirá por el Mediterráneo, el Caribe y Centroamérica, cruzando el Canal de Panamá hacia la costa oeste de Estados Unidos. Posteriormente, el buque navegará por el Pacífico (Hawái, Tahití y Fiyi) hasta alcanzar Nueva Zelanda y Australia.

"El buque es como una ciudad flotante"

El tramo final incluirá escalas en los principales puertos de Asia (Tokio, Shanghái, Hong Kong y Singapur), el Océano Índico y el borde del continente africano antes de regresar a Europa. Un sinfín de lugares por todos los rincones del mundo, aunque para Maria Cinta hay tres destinos que siempre ha deseado visitar y que ahora podrá hacerlo.

"Un sitio que siempre pensaba viajar era Nueva Zelanda y Australia. También Japón. Pensaba hacerlo por mi cuenta, pero no sabía si podría hacer todos porque ya tengo una edad. Pero con el crucero puede tener una visión general de todos ellos y otro año ya me dedicaré a busar el país que en ese momento me haya impactado más", admite la mujer con un pasaporte repleto de sellos de todo tipo de países, aunque su viaje más especial acaba de comenzar.

Una aventura que le llevará a vivir nuevas experiencias y muchas horas de viaje en pleno océano. "¿Si no me conozco a mí misma que llevo conmigo 68 años, quién lo va a hacer? He hecho muchos viajes, es distinto a que no lo hubiera hecho. Me he traído libros para leer las horas de los días de navegación y juegos como el Rummikub. Aunque el buque es como una ciudad flotante y hay muchas actividades para hacer".

La Virgen de Montserrat, el amuleto indispensable en su viaje

Por ello, aburrirse a bordo del MSC Magnifica parece una tarea complicada. "En los que estado tienen teatro, espectáculos y bastantes sitios para bailar por la noche... es que este no lo sé exactamente cómo es porque todavía no lo he recorrido. Estuve en el barco más grande de MSC y tenía una calle de tiendas, yo le decía Paseo de Gracia".

También restaurantes o actividades como clases de inglés o caminar por pasarelas o todo tipo de piscinas cubiertas y zonas de relajación:. "Incluso peluquería. Es como si fuera una ciudad pero en el mar. Tienes tus tiendas de ropa, de perfumes y de chocolatinas. Hay de todo", añade Maria Cinta, quien en su equipaje no ha duda de meter su amuleto indispensable: "Siempre llevo la Virgen de Montserrat, una virgencita que era de mi abuela. Y es como si fuera mi talismán. Eso no me puede faltar en ningún viaje. Es pequeñita".

Más allá de su amuleto, la mujer ha llenado su maleta de todo tipo de ropa para estar preparada para cambiar de estaciones del año dependiendo de la ubicación geográfica. "Llevamos tres maletas grandes porque entre los zapatos, ropa, cremas e historias... Hay que llevar un poco de todo", admite Mari Cruz, que viaje junto a sus amigas: "He hecho cruceros de 15 días por el Mediterráneo, pero tan largo es el primero. Si me gusta y quedo contenta, repito. Si dios quiere, claro".

"Cuando me dé cuenta ya estaremos en mayo"

Entre las tres suman una amistad de décadas y un viaje único que compartirán durante 132 días. "Somos casi familia, pero también chocamos. A veces pues las dejo porque a estas alturas cada una tenemos alguna manía. Pero luego se pasa. Es lo que tiene la convivencia. Estamos muy contentas", apunta Mari Cruz sobre una travesía que concluirá el próximo 5 de mayo y de la que Maria Cinta ya ha imaginado su retorno.

"Siempre pienso en la vuelta. Cuando llevo muchos días fuera añoro mi cama, pero ahora lo que pienso en que tenemos muchos días para navegar. He estado dos años esperando para hacer el viaje y cuando me dé cuenta ya estaremos en mayo", sentencia una de las tres mujeres sobre un viaje que dará la vuelta al planeta y quedará marcado para siempre en sus vidas.