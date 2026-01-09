Este viernes el tiempo en la península y Baleares estará marcado por la incidencia de la borrasca Goretti

La borrasca Goretti se ceba con Galicia y el Cantábrico con olas de seis metros y rachas de viento de hasta 100 km/h

Compartir







Este viernes el tiempo en la península y Baleares estará marcado por la incidencia de la borrasca Goretti, que dejará cielos nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en el norte y noroeste peninsular, donde se podrán producir fuertes rachas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el frente atlántico asociado a la borrasca Goretti -situada entre el Paso de Calais y Países Bajos- dejará cielos cubiertos y precipitaciones débiles en la mayoría de la península, más abundantes en el norte y noroeste y con tormentas en el Cantábrico y Pirineos. En la fachada mediterránea se irán abriendo claros a lo largo del día.

La cota de nieve irá bajando de 1.200/1.600 metros a 500/700 en la mitad norte, con probables acumulaciones de nieve en el entorno de los Picos de Europa y con probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas montañosas, especialmente en la meseta sur.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso naranja en Cantabria y Galicia: fuertes rachas de viento y fenómenos costeros

Descienden las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y áreas de montaña de la mitad norte y aumentarán en el centro y mitad sur, con pocos cambios en el resto, mientras que las mínimas bajarán en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con subidas en la mitad sur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Predominará el viento moderado de componente oeste en la península y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en los litorales y la zona interior de la mitad norte. En Canarias, cielos poco nubosos, con probables lluvias de carácter débil en La Palma, posibles heladas débiles en los entornos de montaña y viento alisio moderado.