Donald Trump justifica su próxima operación militar en México por las muertes que provoco el tráfico de drogas a EEUU

Donald Trump promete que mantendrá su supuesta cruzada contra el narcotráfico y ha apuntado directamente a México. El presidente de Estados Unidos, que desde la ocupación de Venezuela no ha parado de amenazar a otros países de Latinoamérica, ha sugerido este jueves que pronto harán ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México.

"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar" aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump abandera el peligro de las drogas para justificar sus operaciones militares

El republicano ha destacado en este sentido que "hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando" pero ha lamentado que pese a ello "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año".

"Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona (que muere), pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (...) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país", ha declarado.

Estas alusiones a México por parte del mandatario llegan días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores que ha justificado como un golpe al "narcoterrorismo", y que ha sido condenado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.