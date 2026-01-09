Antoni Mateu 09 ENE 2026 - 08:01h.

Los mares y océanos se calientan de cada vez más, lo que cambia el panorama tradicional en muchas regiones del planeta

El planeta se calienta en todo su conjunto debido al vertido de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aunque a escala global los efectos se perciben de una forma de cada vez más exacerbada, la zona del Mediterráneo es de especial interés debido a la “tropicalización” del clima.

En este sentido, los fenómenos extremos —como los incendios, las DANAs o las tormentas— son de cada vez más virulentos y devastadores. Pero, ¿es posible llegar a tal punto en el que tengamos huracanes en el Mediterráneo? Conocidos como “Medicanes” —neologismo que fusiona las palabras Mediterráneo y Huracanes—, están cada vez más en la agenda.

Desde Informativos Telecinco hemos entrevistado al climatólogo y Doctor en Geografía e Historia del CSIC Javier Martín Vide para dibujar el —complejo— mapa de estos nuevos fenómenos.

Huracanes tropicales VS ‘Medicanes’

“Los huracanes son tifones de viento —muy devastadores— que se de desplazan a velocidades promedio de 20 kilómetros por hora”. Así lo describe Martín Vide, quién añade la metáfora de que “hasta un corredor podría estar dentro del ojo de la tormenta sin percatarse de que ocurre, debido a la lentitud del desplazamiento”.

La forma de los huracanes que conocemos hasta ahora, explica, tiene una forma en espiral y con un agujero en medio, que es el centro. Además, añade, “el combustible principal es el calor latente del mar, que es el que provoca que el agua se evapora”.

A más combustible, más virulencia. Sin embargo, de cara a lo que es un ‘Medicane’, el climatólogo explica que “efectivamente, sobre el papel, vemos que en las fotos de satélite, las nuevas tormentas que se forman en el Mediterráneo recuerdan a esta forma”. Pero hay otros ingredientes a tener en cuenta.

¿Qué podría formar un huracán en el Mediterráneo?

Aunque la foto muestre un diseño parecido, Martín Vide destaca que hay otros componentes imprescindibles para considerar estos nuevos fenómenos como huracanes: “El primero es la altura de la columna que se forma. En los ciclones tropicales no hay corrientes fuertes de vientos a grandes alturas, que cortan las columnas que se generan. En el Mediterráneo sí que existen, por lo que la altura de los tifones es considerablemente menor”.

Este fenómeno que ilustra el experto se conoce como “cizallamiento”, el cual se produce en el Mediterráneo debido a la latitud en la que se encuentra: “las dinámicas atmosféricas propician este tipo de vientos gracias a la posición geográfica a la que estamos”, remarca.

¿Estamos ante un escenario de huracanes?

Por una parte está la temperatura del agua, de cada vez más cálida en el Mediterráneo. Martín Vide explica que es “el combustible principal”. Por otra, tenemos las formas visuales de las tormentas, pero en este caso “mucho más pequeñas que las que se presentan en los huracanes”.

La altura de la columna del tifón tampoco es la misma, por lo que el experto explica que “es una hipótesis plausible que estos fenómenos vayan a más en el Mediterráneo, pero todavía faltan resultados concluyentes”.

Ahora bien, si se comparan los efectos de ambos junto con sus respectivas características al completo, el experto lo ilustra así: “si lo agarramos con pinzas, tendríamos que un ‘Medicane’ sería un huracán de categoría 0, estando por debajo de los estándares marcados que ya se conocen en los huracanes” —donde en los estándares de mediciones se empieza con la categoría 1—.

Así pues, fenómenos más virulentos y extremos en el Mediterráneo, sí. A la hora de considerarlos huracanes, “no se producen las mismas condiciones que originan estos fenómenos en otras partes del mundo, debido a la posición del Mediterráneo”, concluye Martín Vide.