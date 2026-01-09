Philippe Junot, el que fuese el primer marido de Carolina de Mónaco, ha muerto a los 85 años

Su hija Victoria Junot ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que ha dedicado unas emotivas palabras a su padre

Compartir







Philippe Junot, conocido por haber sido el primer marido de Carolina de Mónaco, ha muerto a sus 85 años. La noticia la ha confirmado su hija Victoria a través de un comunicado emitido a los medios de comunicación en el que confirmaba el fallecimiento del francés.

"Con el corazón lleno de emoción, anuncio con tristeza el fallecimiento de mi padre. Dejó este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", comenzaba avanzando Victoria Junot en el comunicado emitido.

El último adiós de la hija de Philippe Junot a su padre tras su fallecimiento

Justo después de anunciar la muerte de Philippe Junot, Victoria ha querido rendir homenaje y dedicarle unas bonitas y emotivas palabras a su padre: "A mi legendario papá, cuánto te queremos. Te vamos a extrañar; no hay palabras adecuadas… gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor, que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado".

"Un verdadero caballero, como lo fue siempre. Un capítulo difícil de cerrar, pero seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él querría que todos lo hiciéramos. Hasta que nos volvamos a encontrar", reflexionaba la hija del primer marido de Carolina de Mónaco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trayectoria, matrimonio con Carolina de Mónaco y divorcio

Junot nació en Francia y desarrolló su vida profesional en el ámbito de los negocios y la sociedad parisina. Se le describía como un hombre culto, con intereses variados y bien conectado en círculos económicos y sociales europeos. Antes de su matrimonio con Carolina, ya era una figura conocida en ambientes financieros y de la alta sociedad.

El nombre de Philippe Junot quedó ligado a la historia de la familia real de Mónaco tras su breve matrimonio con la hija mayor del príncipe Rainiero III y Grace Kelly, un enlace que atrajo una gran atención mediática en su momento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para todos era conocido que la relación entre Philippe Junot y Carolina de Mónaco no era del agrado de Grace Kelly. La gran diferencia de edad entre ellos, casi 17 años, y el estilo de vida de Philippe Junot hizo que Grace Kelly intentase separar en más de una ocasión a su hija de este hombre de negocios.

Sin embargo, Carolina de Mónaco hizo oídos sordos y terminó comprometiéndose con Junot. Su relación con Carolina de Mónaco culminó en una boda celebrada en 1978 a la que acudieron más de 700 invitados entre miembros de las distintas casas reales y actores de Hollywood.

El matrimonio fue de corta duración, tan solo duró cuatro años. Tras varios escándalos e infidelidades, Carolina de Mónaco y Philippe Junot terminaron divorciándose cuatro años después de darse el 'sí, quiero'. Tras el divorcio, Philippe Junot mantuvo posteriormente un perfil más discreto y alejado del foco mediático.

Posteriormente, Junot volvía a darse el 'sí quiero' con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos en común, Victoria, Isabelle y Alexis, y con la que tenía una relación cordial a pesar de su separación a principios de los 2000. En 2005 nació su benjamina, Chloé, fruto de su noviazgo con la sueca Helen Wendel, y la más desconocida de sus cuatro hijos.

Por el momento no han trascendido los detalles de su último adiós, que de celebrarse en Madrid contará sin duda con la presencia de la familia política de la marquesa de Cubas -encabezada por Tamara Falcó y sus hermanos Manolo y Xandra, además de Íñigo Onieva o Isabel Preysler-, con los que Isabelle tiene una maravillosa relación.