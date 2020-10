Illa cree no va a ser necesario un confinamiento domiciliario

Salvador Illa, confiado de que no hará falta un confinamiento domiciliario. El ministro de Sanidad, ha explicado este viernes que el estado de alarma vigente durante seis meses, no permite aplicar la medida de los confinamientos domiciliarios, pero se ha mostrado convencido de que "no va a ser necesario llegar ahí "gracias a las medidas "contundentes" que están tomando los gobiernos autonómicos.