Oramas pide perdón a su partido por las formas de su no y pide tolerancia: nadie la aplaudió

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, ha estado en el foco las últimas semanas tras votar no en contra de la abstención pactada por su partido. Les ha pedido perdón por las formas y por ponerles en el filo de la navaja ante la opinión pública por su cambio. Oramas ha pedido al hemiciclo tolerancia. Y respeto. Entre los que antes la vilipendiaban y ahora la aplauden y al revés.

"Los que hoy me dicen que soy una valiente son los que hace una semana me llamaron corrupta. Ni soy una facha, ni esta gente del PSOE ni los que votan de Podemos están con los terroristas. No podemos contribuir a esto. Dignidad".