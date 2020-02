Ortega Smith mudo tras ser el rambo de la política española: ni es militar ni tiene licencia para disparar

No es la primera vez que Ortega Smith se convierte en el rey de las redes sociales. Lo mismo apaga un fuego, que nada cual Tom Cruise para colocar la bandera española en el Peñón , que es capaz de no mirar a la cara a una víctima de violencia de género. Todo patinado por un pasado más peliculero que real.

" Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo" , afirma señalando la diana sin pensar en las consecuencias que la viralidad de un vídeo puede tener y sin tener en cuneta tampoco que él es un parlamentario que representa a todos los españoles. No está en la barra de un bar.

El problema es que él no es militar, es un civil, y como tal tiene prohibida la tenencia y uso de armas de guerra para las que no tiene licencia. Ortega no ha querido comentar el polémico vídeo que se grabó durante un curso que el ministerio de Defensa imparte a algunos diputados y autoridades para promover la cultura de Defensa. Pero permitir el uso de un arma de guerra podría suponer para el responsable militar una falta grave del régimen disciplinario. Hace dos años Defensa expedientó a dos militares que permitieron a dos civiles montar en un carro de combate.