Podemos espera que el CIS no haga al PSOE querer nuevas elecciones

El diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, se ha referido hoy a los datos de la encuesta del CIS que recogen para su formación una caída en la intención de voto hasta el 12,7%. "Lo que no tengo claro son las transferencias de voto porque no me terminan de cuadrar los números. Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crease esa encuesta pensando que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones. Lo importante es empezar a dar respuesta a los problemas que tiene el país y no especular con los resultados de la encuesta de Tezanos", ha señalo en los pasillos del Congreso.