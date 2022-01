Alberto Garzón no dimitirá, dice que sus palabras han sido impecables y que sí las dijo como ministro de Consumo

Dice el Gobierno que el ministro Garzón no hablaba como ministro sino como Garzón Pilar Alegría ya que la de The Guardian era una entrevista que el señor Garzón ha realizado a titulo personal. Él lo niega. "Es evidente que estoy en contra de las macrogranjas. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, tratándose de competencias del ministerio. Se reafirma. Sus palabras eran como ministro de Consumo y mantiene que la calidad de la ganadería intensiva es peor que la extensiva.

Tampoco en su tuit hay defensa expresa del ministro de Unidas Podemos. Él sí se siente respaldado por Díaz. Y no va a dimitir. Cree que todo es un bulo de la derecha mediática, aunque sí reconoce que sus palabras, que considera impecables en una entrevista en la cadena SER y se reafirma. "Yo creo que lo que dije tal y cuál lo dije es impecable. Yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir lo que se ha traducido desde la ciencia. La ganadería extensiva, esta la sabemos reconocer todos, esa es la que es sostenible, de la industrial alerta la Comisión Europea porque utiliza excesiva cantidad de productos químicos, contamina, produce problemas laborales , desplazan a la ganadería tradicional, emisión de gases de efecto invernadero. Europa abrió un expediente a España por excesivo nivel de contaminación de nitratos. No solo estamos ante un problema español.

Garzón ha reconocido en dicha entrevista que no tiene ningún temor. "Todos los ganaderos saben que no es lo mismo la calidad de la producción de extensivo que el modelo de macrogranja que es un modelo en el que el animal no se puede mover, son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne no tiene la misma calidad y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo. Lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional", ha defendido el ministro. En redes sociales, Garzón ha subido la transcripción completa de lo que manifestó en la entrevista.