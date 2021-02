Cada vez falta menos para las Elecciones catalanas 2021 y muchos de los ciudadanos llamados a participar a través de su presencia en una mesa electoral ya han manifestado su desacuerdo con cumplir con este rol y más en época de coronavirus aunque haya medidas de seguridad . De hecho, un 25 por ciento de las alrededor de 82.000 personas designadas para ocupar las mesas electorales el próximo 14 de febrero ya han intentado librarse de ello presentando alegaciones de distinto tipo. ¿Qué ocurre en aquellos casos en que la Junta Electoral de Zona no de permiso a estas personas para ausentarse? ¿Puedo ser multado por no presentarme a una mesa electoral?

La respuesta, lógicamente, es afirmativa, ya que se trata de un deber de los ciudadanos participar en el proceso electoral si son designados para ello. También es cierto que existen determinados motivos por los que es posible ausentarse pero, en caso de que la Junta Electoral de Zona no aprecie que concurra alguna de las causas que justifique la no participación, las personas que elijan no asistir podrán enfrentarse a multas y a penas de cárcel.