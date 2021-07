Vox rompe con el PP tras su abstención en la moción en Ceuta que ha declarado 'persona non grata' a Abascal

Vox da por rotas sus relaciones con el Partido Popular: están molestos porque de la moción de Ceuta que declaró ‘persona non grata’ a su líder, Santiago Abascal, salió gracias a la abstención del PP, y por eso ahora amenazan con romper con los populares en ayuntamientos y comunidades si Pablo Casado no desautoriza al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

A este respecto, fuentes del PP insisten en que ellos están en contra de los cordones sanitarios precisamente porque los han sufrido, pero también dicen que esto no es incompatible con su abstención en Ceuta, porque consideran que Vox ha hecho algunas declaraciones que no ayudan a la convivencia entre los ceutíes.

Desde Vox , no obstante, han lanzado un mensaje claro: o se retractan o habrá consecuencias.

Aquel “vamos a abstenernos en la votación” del PP para declarar a Abascal ‘persona non grata’ en Ceuta fue la clave. La abstención del PP y las declaraciones del presidente ceutí han hecho saltar la chispa: “Tomamos nota y damos las relaciones por rotas”, ha dicho el portavoz del partido dirigido por Santiago Abascal, Jorge Buxadé, quien además ha anunciado, respecto a posibles consecuencias si no se retractan: “Tendrán que considerar y tendrán que reparar el daño. Y haber si hay satisfacción para la víctima”, ha dicho. Eso… o dejarán de apoyar a los populares para poder sacar adelante iniciativas a nivel nacional, autonómico o municipal.

El presidente de Ceuta, no obstante, no da un paso atrás: “No a los cordones sanitarios. No, nunca. Pero tampoco ‘sí’ a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia”, ha dicho Juan Jesús Vivas, quien ha sido aplaudido por el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida, que le muestra su respaldo, y teniendo en cuenta que Madrid es una de las comunidades que debe negociar con Vox los presupuestos: “Lo que necesitamos es más personas como Juan Vivas y menos declaraciones incendiarias”, ha dicho el alcalde madrileño.