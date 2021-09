La pasada noche del jueves el ex presidente de la Generalitat catalana, C arles Puigdemont, era detenido en Cerdeña por la policía italiana , a raíz de la orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición. Además, a Puigdement se le había retirado la inmunidad por parte del Parlamento Europeo y la Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE).

Se espera que ahora la policía italiana ponga a Puigdemont a disposición de la autoridad judicial italiana y que después ésta comunique la detención al Tribunal Supremo. A partir de ahí se iniciará, como ocurrió en Bélgica, un procedimiento para ver si Italia presta su colaboración o no.

Antes de viajar a Cerdeña, donde Puigdemont acudía a un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, había viajado el sábado pasado al sur de Francia , a Prats de Molló, para participar en un acto donde recibió la Medalla Carrasco i Formiguera que entrega la formación independentista Demòcrates de Catalunya. Entonces, ¿por qué se ha detenido a Puigdemont en Italia y no se le detuvo en Francia?

Este año el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario para que fuera juzgado en España, pero sus abogados recurrieron al Tribunal de Justicia de la UE para recuperar esa protección hasta que se resolviera el caso. Este tribunal no ha dictado aun sentencia pero el mes de julio pasado le negó las medidas cautelares . Teniendo en cuenta estos elementos, las autoridades policiales italianas han tomado la decisión de detenerlo.

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo español formuló una pregunta al TSJE sobre si el gobierno belga puede o no rechazar la extradición de Puigdemont por considerar que su legislación no prevé los supuestos delitos que se le imputan. El abogado de Puigdemont considera que, mientras el TSJE dirime este asunto, la orden de detención se encuentra 'suspendida'. Por parte del Tribunal Supremo ser afirma que la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena al TJUE no influye en este caso porque solo se refería a aclarar una cuestión concreta sobre la decisión que adoptó Bélgica, y que nada tiene que ver con lo que vaya a hacer Italia