El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, 14 de diciembre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 13, 21, 22, 32 y 52. El número clave (reintegro) ha sido el 5.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría, el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior.

¿Cuándo se celebró el primer sorteo del Gordo de la Primitiva?

El primer sorteo del Gordo de la Primitiva se llevó a cabo el 31 de enero de 19931. Este juego comenzó con un precio por apuesta de 500 pesetas de la época (aproximadamente 3 euros), manteniendo el mismo sistema de juego que la Lotería Primitiva. Desde entonces, se ha convertido en una tradición semanal que genera expectación y esperanza en todo el país.

¿Cuáles son los premios que otorga el sorteo del Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva ofrece varios niveles de premios, dependiendo de la cantidad de números acertados, incluyendo el número clave. Los premios varían desde acertar solo dos números más el número clave hasta acertar los cinco números y el número clave.

Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54) y uno más (número clave) de una tabla de 10 (del 0 al 9). En El Gordo se destina el 55% de la recaudación a premios.

Para participar solamente tienes que:

Elegir la combinación de 5 números y número clave que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

y número clave que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria. Puedes jugar hasta 6 combinaciones de 5 números y número clave (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 6 números, que corresponde a 6 apuestas, o 7 números, que corresponde a 21 apuestas).

Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

Revisar todas las opciones y jugar.

Las probabilidades aproximadas de acertar en El Gordo de La Primitiva son las siguientes:

1ª (5+1)1 entre 31.625.100

2ª (5+0)1 entre 3.513.900

3ª (4+1)1 entre 129.082

4ª (4+0)1 entre 14.342

5ª (3+1)1 entre 2.689

6ª (3+0)1 entre 299

7ª (2+1)1 entre 172

8ª (2+0)1 entre 19

Reintegro1 entre 10

¿Qué impuestos cobra Hacienda a los ganadores del sorteo del Gordo de la Primitiva?

Los ganadores del Gordo de la Primitiva están sujetos a impuestos, como cualquier otro ingreso. En España, los premios de lotería superiores a 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20%. Esto significa que si un premio es superior a esta cantidad, el 20% del excedente se destina a Hacienda. Por ejemplo, si un individuo gana un premio de 100.000 euros, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, y sobre los 60.000 euros restantes se aplicaría el 20% de impuestos, resultando en 12.000 euros para Hacienda y un premio neto de 88.000 euros para el ganador.

Normalmente, la entidad que gestiona el sorteo, Loterías y Apuestas del Estado, retiene el impuesto antes de entregar el premio al ganador. Esto significa que los ganadores reciben el premio ya neto de impuestos, sin tener que preocuparse por realizar pagos adicionales a Hacienda.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.