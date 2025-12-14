Imágenes de la lluvia en la Safor

Las provincias andaluzas de Almería y Granada estarán en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que las de Cádiz y Málaga limitarán el riesgo a alerta amarilla. De su lado, Albacete, Murcia y la provincia de Valencia estarán en alerta naranja por fuertes precipitaciones, mientras que las de Castellón, Alicante y Lugo se quedarán con la alerta amarilla.

A su vez, Ceuta y Melilla estarán en riesgo por las lluvias y fenómenos costeros, una coyuntura que también se dará, aunque con alerta naranja, en el archipiélago canario, concretamente, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.