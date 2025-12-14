Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo
BorrascaAl minuto

La borrasca Emilia activa las alertas por fuertes lluvias, tormentas y oleaje en el sureste peninsular

En la imagen, grandes olas en el pueblo de la Santa, en el municipio de Tinajo.
En la imagen, grandes olas en el pueblo de la Santa, en el municipio de Tinajo.. efe

  • Aemet ha emitido un aviso especial hasta el lunes por la borrasca Emilia, que dejará una situación de inestabilidad

  • Albacete, Murcia y la provincia de Valencia están en alerta naranja por fuertes precipitaciones

Compartir

La previsión para este domingo de tormentas, nevadas, oleaje y viento activará alertas de diversa consideración en Galicia, mitad sur de la Península, Canarias, Ceuta y Melilla, según la predicción estatal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Imágenes de la lluvia en la Safor

Los avisos por lluvias torrenciales de la AEMET

Las provincias en alerta

Las provincias andaluzas de Almería y Granada estarán en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que las de Cádiz y Málaga limitarán el riesgo a alerta amarilla. De su lado, Albacete, Murcia y la provincia de Valencia estarán en alerta naranja por fuertes precipitaciones, mientras que las de Castellón, Alicante y Lugo se quedarán con la alerta amarilla.

A su vez, Ceuta y Melilla estarán en riesgo por las lluvias y fenómenos costeros, una coyuntura que también se dará, aunque con alerta naranja, en el archipiélago canario, concretamente, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Temas