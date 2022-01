Primer caso de ómicron sigilosa en España: por qué es tan difícil de detectar

España ha detectado el primer caso del sublinaje BA.2 de la variante ómicron , afirmó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias , que envió un mensaje de calma porque este sublinaje, según los primeros estudios, "no parece tener un comportamiento muy diferente de la BA.1", el mayoritario ahora mismo en España y en gran parte de Europa.

En Dinamarca, el otro país europeo donde se habrían confirmado casos de BA.2, los primeros estudios han determinado que no hay diferencias sustanciales respecto a la BA.1 y que las vacunas que actualmente se están dispensando son igualmente efectivas. Según los datos de Dinamarca, podría ser hasta 1,5 veces más contagioso que BA.1.

Según Euronews, la subvariante BA.2 no cuenta con la mutación característica en el gen S que permite que la variante original de ómicron sea detectada en un test PCR, por lo que podría ser más difícil de distinguir de otras variantes en pruebas rutinarias PCR y más transmisible, pero todavía no hay suficientes estudios que lo certifiquen. El sublinaje BA.2 se ha bautizado como 'ómicron sigilosa' porque una parte mínima de los test de diagnóstico, incluidos los de PCR, no serían capaces de detectar su secuenciación genética.