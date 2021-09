Un psicólogo que ayuda en La Palma pide un abrazo a una desalojada de 70 años: "¿De dónde puede sacar tanta fuerza?"

- Imaginamos que la incertidumbre es el peor enemigo, ¿Cómo se afronta?: Sí, la incertidumbre lo es porque una persona necesita certezas. Cuando el cerebro ya sabe lo que ha pasado a partir de ahí empieza a reaccionar a una fase de duelo que es la que inexorablemente tiene que pasar todo el mundo. Cuando hay esa incertidumbre y no se sabe... no se puede iniciar esa fase de duelo. Entonces ahí si cabe aún más está nuestro trabajo y la entereza para sostenerlos hasta que puedan recuperar ese pequeño control que les hace falta para organizar su vida, su mente y su corazón.

-¿Los afectados necesitarán asistencia a largo plazo?: Sí, yo creo que la asistencia psicológica siempre es buena, siempre es bueno que haya un profesional que esté ahí para apoyarte, para orientarte. Hay gente que tienen alucinaciones. Aquí se producen unas emociones terribles pero también tan bonitas como, por ejemplo, una señora que me acabo de encontrar de setenta y pico de años que me ha dado una lección porque lo ha perdido todo y la veías con una entereza y una positividad y le digo 'señora, '¿de dónde puede sacar tanta fuerza?' y me ha dicho 'hijo, creo en Dios' y le he pedido un abrazo para que me reconfortara y me trasmitiese esa paz.