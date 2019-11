PSOE y ERC se aferran a la "voluntad compartida de diálogo" y volverán a reunirse el martes 3 de diciembre

ERC mantiene el 'no'

Casado: "Ninguna salvaguarda para una nueva traición de Sánchez"

Y en este contexto, la primera fuerza de la oposición no se mueve. “Ninguna salvaguarda para una nueva traición de Sánchez, que por cierto no sería nueva”, ha dicho el líder del PP, Pablo Casado. No se fían de Sánchez. Todo en el día en que Alfonso Guerra y otros parlamentarios constituyentes han reclamado un Gobierno que no dependa de los independentistas.