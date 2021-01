Con pis en el pañal: la Junta cierra dos residencias privadas en Sevilla por trato indigno

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera ha señalado que se trata de la residencia San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra, y La Alegría, en Carmona, donde la Junta llevó a cabo inspecciones en noviembre pasado y detectó un "trato denigrante" que no ha querido describir por lo "doloroso de la situación".

La Junta también ha abierto un expediente sancionador a otra residencia, de la que no ha facilitado datos, y está pendiente de la autorización del cierre cautelar.

La consejera ha señalado que las inspecciones de las dos residencias en la provincia de Sevilla se llevaron a cabo en noviembre pasado y sus resultados los trasladaron a la Fiscalía para tramitar el cierre cautelar, que ya se ha producido. Al tratarse de residencias privadas los familiares de los ancianos disponen de quince días para reubicarlos en otros centros, si bien Rocío Ruiz ha garantizado que, en casos de situaciones de vulnerabilidad o que no los puedan atender , la Junta ofrece plazas residenciales.

Dos ex trabajadoras graban con su móvil en esta residencia de Carmona, en Sevilla. Denuncian falta de higiene, falta de alimentos para los residentes, baños sucios y sin agua caliente, ni calefacción. La dirección dice que todo es mentira y que se trata de una venganza laboral de las ex trabajadoras. Y para demostrarlo manda también vídeos en los que señala que no falta comida y en la que todo está "limpio como los chorros del oro". Las primeras inspecciones empezaron en noviembre.