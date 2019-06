Rivera se vuelve Sánchez, apuesta por el no es no y esperará un gobierno con Podemos y nacionalistas

Albert Rivera hace oídos sordos a los que piden que facilite la investidura de Sánchez con los independentistas y Unidas Podemos y vuelve al no es no que hizo famoso Sánchez. Cierto que los militantes socialistas gritaron aquello de con Rivera no nada más ganar las elecciones, pero ya se sabe que en política los pactos lo pueden todo si se quiere.