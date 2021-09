Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso: “El trabajo de una vida se ha ido y no es fácil consolar a la gente”

“Soy consciente porque soy miembro de la Comisión Mixta de Reconstrucción que se ha puesto en marcha y he estado en esa reunión y lo que he transmitido al presidente del Gobierno es que no me parece suficiente dinero para afrontarlo, está bien para afrontarlo en un primer momento, pero no como respuesta definitiva. Estamos hablando de muchísimas viviendas, ahora está entrando en una zona en la que se podrá ver afectado el principal medio de vida y del PIB de la isla de La Palma, que es el plátano. Si fuera poco el perder las casas, perder ahora ese medio de vida, imagínese”