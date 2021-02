Otro revolcón para el mundo de toro: el Supremo no reconoce una faena como propiedad intelectual

Malos tiempos, no para la lírica, sino para el mundo del toro. A la crisis provocada por el coronavirus y el posicionamiento de una parte de la sociedad -y del Gobierno- contrario a la fiesta, ahora los tribunales dan un nuevo revolcón a un sector que está sufriendo. El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que la faena de un torero no es una obra que pueda ser inscrita como propiedad intelectual "al no poder expresarse de forma objetiva aquello en qué consistiría la creación artística", al margen del sentimiento que pueda generar "por la belleza de las formas generadas en ese contexto dramático". ¿Cómo puede demostrar el torero que ha hecho algo original más allá de los lances y suertes conocidos como para considerarlo de propiedad intelectual única? No es que la sentencia no considere que el toreo no es un arte, pero la consideración de una faena como propiedad intelectual exclusiva va más allá.