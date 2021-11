El terremoto de Lisboa de 1755 y el gran tsunami que afectó a España: "Hubo olas de 10 metros en Cádiz"

Los terremotos de la erupción de La Palma son muy distintos al terremoto de 1755 . "El terremoto de Lisboa fue tectónico, se produce en una gran falla de cientos de kilómetros de largo, o al menos más de 100 kilómetros de largo, y los terremotos que ocurren en la isla están asociados a la erupción del volcán , que se producen también en fallas pero muchísimo más pequeñas . Hablamos de fallas de cientos de metros, o de un kilómetro o dos en el caso de los sismos de magnitud 5, pero no mucho mayores. La energía en estos dos casos es muy distinta", precisa el experto.

El terremoto de Lisboa provocó un tsunami porque la falla, al moverse, movió el suelo del fondo. Se movió en una extensión de cientos de kilómetros -que es la que tiene la falla-. En La Palma no se esperan terremotos tan grandes, ni mucho menos. "Por el conocimiento que tenemos de erupciones anteriores en la isla, sí que se dieron terremotos un poco mayores que los registrados hasta la fecha, pero solo un poco. No serían tan catastróficos como el de 1755. Podrían producir daños, pero no al mismo nivel", aclara Cantavella.