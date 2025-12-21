El PSOE reconoce su "mal resultado" en las elecciones de Extremadura y asumen que no han conseguido movilizar a la izquierda

Elecciones Extremadura 2025: el PP gana (29), el PSOE obtiene su peor resultado (18) y VOX avanza notablemente (11)

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía. Según se han ido conociendo los resultados electores, los partidos, sus candidatos y varios compañeros han ido reaccionando a través de las redes sociales o desde las salas de prensa.

Pedro Sánchez felicita a Guardiola por su victoria extremeña y a Gallardo por su "gran trabajo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a María Guardiola por su victoria en las elecciones autonómicas, y también al líder de su partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, a quien agradece su "gran trabajo".

Sánchez ha hecho estos comentarios en un mensaje en X tras conocerse la victoria de Guardiola, que ha subido un escaño y no logra la mayoría absoluta, y el batacazo de los socialistas encabezados por Gallardo, que tras perder diez escaños han obtenido el peor resultado de la historia del PSOE en al comunidad.

En dicho mensaje, el secretario general del PSOE no alude a los resultados de su partido en la región, agradece su apoyo a los votantes socialistas y hace una promesa: "Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso".

Gallardo reconoce el mal resultado del PSOE en Extremadura y no aclara si dimitirá

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido "los muy malos resultados" logrados en las elecciones pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, María Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas.

En su comparecencia tras conocerse los resultados, en los que el PSOE ha perdido diez escaños en la Asamblea extremeña, Gallardo se ha remitido a la reunión de la Ejecutiva regional que mañana analizará los resultados antes de despejar dudas sobre su futuro político.

Además, al ser preguntado si su condición de procesado en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz, ha dicho que los resultados de los comicios no se deben "a una sola cuestión"

El PSOE atribuye su "mal resultado" a no haber conseguido movilizar a la izquierda

Además, desde el PSOE se ha reconocido que no ha conseguido movilizar a la izquierda, ni siquiera en poblaciones históricamente afines. En Ferraz asumen que la situación del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz, no ha ayudado.

Fuentes socialistas apuntan a que con los primeros datos de participación ya venían presintiendo que los resultados no serían buenos para su partido, que podría acabar estos comicios con los peores números de la historia de la democracia en la región. También señalan a la mayor participación en la provincia de Cáceres, bastión del PP, y una menor en la de Badajoz, tradicionalmente más cercana al PSOE, así como en las poblaciones rurales y con menor población.

Asumen así que muchos votantes del PSOE "se han quedado en casa". Sobre el papel de Gallardo en esta elecciones, en Ferraz insisten en que el candidato ganó dos primarias en el partido y que también ha sufrido una campaña "dura". A pesar de los previsibles malos resultados, inciden en que si se confirmara una victoria del PP sin mayoría absoluta, la candidata popular María Guardiola no habrá conseguido su objetivo, no tener que depender de Vox en la Asamblea extremeña.

Feijóo felicita a Guardiola por videoconferencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado por videoconferencia a la candidata 'popular' tras su "triunfo" en las elecciones autonómica. "Felicidades a María Guardiola por una victoria incontestable. Extremadura ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato y el muro de Pedro Sánchez y el cambio en España está más cerca", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

Feijóo ha mantenido esta noche una conversación por videoconferencia con Guardiola, a quien ha felicitado por "su triunfo, por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE", según fuentes del partido.

La felicitación de Ayuso a María Guardiola

Una de las primeras en reaccionar a los resultados de las elecciones de Extremadura 2025 ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha felicitado a la presidenta extremeña, María Guardiola, por haber ganado las elecciones y ha afirmado que ha "arrasado" a la izquierda en una región que "siempre fue socialista".

A través de un mensaje en X, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pierde cada vez que hay elecciones". La presidenta madrileña ha sido la primera líder del PP en felicitar a Guardiola, cuando todavía no ha acabado el escrutinio.

Moreno felicita a Guardiola por su "victoria clara e inapelable" y cree que Sánchez recibe un "durísimo varapalo"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha trasladado públicamente su "enhorabuena" a María Guardiola "por su victoria clara e inapelable" en las elecciones autonómicas en las que, en opinión del dirigente andaluz, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recibido un "durísimo varapalo".

En su primera valoración de estas elecciones, Juanma Moreno ha defendido que los extremeños "respaldan" el trabajo de María Guardiola y "redoblan su confianza en el PP". Además, Moreno ha considerado que Pedro Sánchez ha recibido un "durísimo varapalo", y ha advertido de que "su huida hacia adelante no le conduce a ninguna parte".

Podemos ve a un PSOE "impotente" ante la derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que las elecciones en Extremadura muestra un PSOE "impotente" que es "incapaz de frenar a esta derecha" tras el crecimiento de PP y Vox en esta comunidad.

Por su parte, la número dos del partido y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha alertado de que Vox ha experimentado un importante crecimiento en esta convocatoria y ha acusado a los socialistas que su "machismo", "corrupción" y la "inacción social del Gobierno es una fábrica de ultraderechistas".

Sumar ve preocupante el resultado en Extremadura

Por su parte, desde Sumar se ha admitido que el resultado de Extremadura, con una clara mayoría de PP y Vox en esta comunidad, es "preocupante" y debe servir como una "llamada a la acción" para recuperar la confianza de una mayoría progresista.

Tras el descalabro del PSOE, con más del 95% del voto escrutado de los comicios del este domingo, y después de la gran subida de Vox y que el PP, con 29 escaños, supere a toda la izquierda, demanda que el Gobierno tiene como reto lograr la moratoria de contratos de alquiler que vencen este año. "Si no damos razones a la gente para movilizarse, los reaccionarios se las inventarán para tumbarnos", ha desgranado.

A través de su cuenta oficial en 'Bluesky', la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, proclama que existe en España una mayoría de progreso que "puede desequilibrar la balanza", pero para "activarla" tienen que afrontar el "reto de reconstruir la confianza en un rumbo de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas asequibles y dignas".

También toma nota de la "experiencia" de Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde a la que ha apoyado, "para llevarla más allá".