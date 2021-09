Última hora del coronavirus: los muertos en EEUU por la covid son ya más que los de la gripe de 1918

08:20 H Johnson le recomienda a Bolsonaro la vacuna de AstraZeneca y este le contesta que aún no se ha vacunado

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha coincidido con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha quien le ha recomendado la vacuna contra la covid19 desarrollada por farmacéutica de Gran Bretaña AstraZeneca, a lo que el mandatario de Brasil le ha contestado que aún no se ha vacunado.

Ambos líderes han coincidido en la ciudad estadounidense de Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará este martes. "Yo ya la he tomado dos veces", ha asegurado Johnson respecto a la dosis de AstraZeneca, comentario que Bolsonaro ha respondido con un: "Todavía no lo he hecho", tal y como recoge el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo'.