Los zascas en el Congreso en plena campaña electoral no cesan

Las acusaciones de Casado

Las acusaciones de Rivera

Las acusaciones de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido este miércoles la legislatura del Congreso expresando su deseo de que el nuevo Parlamento que surja de las elecciones generales del 28 de abril se parezca más "a la España real", donde "no hay una única forma de sentirse español" y trabaje para "unir a los españoles y nunca más enfrentarles". El presidente ha hecho un repaso de su legislatura en tres temas, el Brexit, la situación patrimonial de sus ministros y Venezuela. Respecto al primero de ellos, aprovechó para lanzar el mensaje de más carga política y en clave interna refiriéndose al "euroescepticismo y el inicio del Brexit. "Con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina", ha dicho Sánchez porque "puede introducirse como un auténtico caballo de Troya en el corazón de la democracia para dinamitar en meses consensos". Así, ha dicho el presidente del Gobierno, en palabras de Winston Churchill, "no se puede razonar con un tigre". "Aquí y en el Reino Unido ese tigre se llama ultraderecha y con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina", ha advertido.