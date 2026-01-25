El hombre que asesinó a su expareja en Málaga en presencia de sus tres hijos le prohibía acudir al psicólogo y la seguía por la calle

Los hijos menores de la mujer asesinada en Málaga, presentes en el momento del crimen: ellos mismos habrían avisado a su abuela

Alhaurín el GrandeEl municipio malagueño de Alhaurín el Grande ha decretado para este próximo lunes 26 de enero un día de luto oficial tras el asesinato de una mujer de 33 años, presuntamente a manos de su expareja. El crimen ocurría este sábado 24 de enero delante de los tres hijos de la víctima, todos ellos menores de edad.

Según se ha podido conocer, el hombre la acuchilló hasta causarle la muerte. Algunos residentes aseguran que escucharon los gritos de auxilio de la mujer, aunque no pudieron hacer nada para evitar el desenlace. La conmoción y la indignación son hoy generalizadas en la localidad malagueña.

La violencia machista que ejercía el detenido con la víctima mortal de este brutal crimen

Los vecinos sostienen que se trataba de una “muerte anunciada”. La víctima estaba incluida desde el pasado mes de octubre en el sistema de seguimiento policial VioGen. A pesar de ello, denuncian que el agresor incumplía de forma reiterada la orden de alejamiento que tenía en vigor.

Según los testimonios que ha podido recoger Beatriz Simó, reportera de 'Informativos Telecinco', el hombre acosaba, amenazaba y la vigilaba de manera constante desde un coche con el motor encendido.

El comportamiento del hombre era descrito como obsesivo. Incluso, aseguran, llegó a impedir que la mujer acudiera a terapia psicológica junto a su hijo ya que consideraba que el psicólogo era demasiado "atractivo".

Además, se ha podido conocer que el presunto agresor había salido recientemente de un centro de desintoxicación.

El sábado 24 de enero, como cada día, el detenido acudió a su puesto de trabajo, aunque lo abandonó antes de tiempo. Según la investigación, lo hizo con la intención de cometer el crimen. El detenido pasará mañana a disposición judicial.

Igualdad recaba datos sobre el asesinato

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este posible presunto caso de violencia de género ocurrido este sábado, 24 de enero, en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

De confirmarse este caso como crimen machista, elevaría a tres las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de 2026 --un total de cuatro víctimas a nivel nacional-- y a 1.348 desde 2003 en España.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Por su parte, la Guardia Civil ha informado desde a través de un mensaje difundido a los medios de comunicación, que están investigando este suceso en el que hay una mujer muerta en la referida localidad del Valle del Guadalhorce, y tras la cual la expareja "ha sido detenido como presunto autor del hecho".

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.