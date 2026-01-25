Última hora de los accidentes ferroviarios en España: arranca en Adamuz la misa funeral en memoria de las víctimas
Este domingo se celebra en la Caseta Municipal de Adamuz una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente
Renfe confirma que tuvo conocimiento del accidente del Alvia en Adamuz "inmediatamente de que se produjera"
En el tramo de la línea de alta velocidad donde se produjo, hace una semana en Adamuz (Córdoba), el siniestro ferroviario en el que se vieron implicados un tren Iryo y un tren Alvia, con el resultado de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, ya no queda ningún vagón del Iryo en las vías, pues cinco de ellos ya han sido remolcados por Adif por la vía hacia Madrid y otros tres permanecen apartados de la línea férrea, mientras que del Alvia tampoco quedan ya vagones sobre las vías y se están retirando los últimos restos de dicho tren.
Por otro lado, el servicio de Rodalies seguirá suspendido este domingo en Cataluña para llevar a cabo los trabajos en las vías que permitan asegurar la reanudación de su funcionamiento con la "máxima fiabilidad".
Experta en comunicación de crisis: El respeto a los afectados y a su dignidad debe conducir el discurso
El respeto a las personas afectadas y a su dignidad debe conducir el discurso informativo a la hora de informar sobre catástrofes con víctimas mortales como los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Así lo explica a Europa Press la directora del Máster en Comunicación Corporativa de UNIR, Begoña Gómez Nieto, quien sostiene que una de las características más importantes a la hora de comunicar en situaciones de comunicación de crisis como lo es una tragedia con víctimas mortales, es la "precaución y la veracidad a la hora de facilitar datos".
En este sentido, la experta explica que "es bastante común caer en el error de querer ser los primeros a la hora de dar la noticia, y a veces los datos no están lo suficientemente contrastados", cayendo en la precipitación. "Un dato erróneo en momentos tan delicados como estos, puede generar mayor confusión", avisa.
El obispo de Córdoba lamenta que "la confusión" de las autoridades impidiera dar los últimos sacramentos
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se ha desplazado este domingo hasta la localidad cordobesa de Adamuz para presidir la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo, 18 de enero, donde 45 personas perdieron la vida. Al respecto, Monseñor ha lamentado que "la confusión" entre las diversas autoridades impidiera a los sacerdotes, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro, administrar los últimos sacramentos a los heridos. "Creo que fue un momento de tanta confusión, al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado.
En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo ha argumentado que cabe la posibilidad de que no se tuviera en cuenta la opción de dejar acceder a los sacerdotes al lugar de los hechos y que atendieran a las víctimas del accidente, porque "pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, se les puede hacer algo por ellos". A su juicio, esa "falta de entendimiento pudo provocar dicha confusión, que a todos nos pilló un poco desprevenidos".
Puente dice que cualquier comparación con Mazón es ofensiva porque él no estaba escondido
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirma que cualquier comparación de su gestión del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que se cobró 45 vidas, con la de Carlos Mazón de la dana en Valencia le parece "ofensiva", porque él ha estado "en todo momento" al frente de sus responsabilidades y "no estaba escondido".
El ministro añade, en una entrevista concedida al diario El País y publicada este domingo, que a Mazón nadie le culpa de la dana del 29 de octubre de 2024: "Si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto".
"Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento. No estaba escondido. He dado toda suerte de explicaciones. No encuentro parecido con Mazón por ningún lado. Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", defiende el titular de Transportes.
Govern, Adif y Renfe se reúnen para evaluar la situación de Rodalies, que sigue sin servicio
El Govern, Adif y Renfe se reúnen de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.
En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Govern informa de que se ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).
También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.
El Congreso decide el martes si Puente debe comparecer para explicar la situación ferroviaria
La Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones) decidirá el martes sobre la petición del PP de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario incluido como mandato en la Ley de Movilidad Sostenible.
El PP consiguió introducir en esa ley -aprobada en noviembre de 2025- varias disposiciones adicionales que comprometen a Transportes a presentar un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria (auditoría); así como a recuperar los criterios de puntualidad de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, modificados en 2024.
El obispo de Córdoba preside este domingo en Adamuz una misa funeral en memoria de las víctimas
Este domingo, 25 de enero, a las 11,00 horas, se celebra en la Caseta Municipal de Adamuz (Córdoba) una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo, que le ha costado la vida a 45 personas, mientras que otras 126 han precisado asistencia sanitaria, permaneciendo 22 hospitalizadas.
En concreto y según ha anunciado ya la Diócesis de Córdoba en una nota, será el obispo titular de la misma, Jesús Fernández, quien presida la celebración en la que, de forma extraordinaria, estará presente la imagen de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz, estando prevista que la misa sea retransmitida en directo a través de Canal Sur Televisión.
Retiran los últimos restos del Alvia de las vías al cumplirse una semana del siniestro en Adamuz
En el tramo de la línea de alta velocidad donde se produjo el siniestro ferroviario ya no queda ningún vagón del Iryo en las vías, pues cinco de ellos ya han sido remolcados por Adif por la vía hacia Madrid y otros tres permanecen apartados de la línea férrea, mientras que del Alvia tampoco quedan ya vagones sobre las vías y se están retirando los últimos restos de dicho tren.
Se está procediendo a la limpieza del entorno de las vías, donde se depositan en los remolques de carga de camiones de gran tonelaje los mencionados restos seccionados de los vagones del Alvia, que fue el tren que más daños sufrió en el accidente, el cual tuvo su inicio en el descarrilamiento del Iryo, con el que colisionó luego el Alvia, descarrilando éste después.
Esa es la labor que se desarrolla, para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirada, ya prácticamente concluida, de los restos del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.
Rodalies seguirá suspendida en Cataluña este domingo y se trabaja "a contrarreloj"
La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunciaba este sábado que el servicio de Rodalies en Catalunya seguirá suspendido este domingo y ha considerado "acertada" la decisión de suspenderlo hasta garantizar la seguridad.
Lo ha declarado a los periodistas en la sede del Departament tras encabezar una reunión junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, entre otros.