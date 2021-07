La Dirección General de Tráfico (DGT) se lo toma muy en serio a la hora de aconsejarnos cómo conducir para evitar accidentes y sustos durante este verano, y el uso de la música en nuestro coche no es una excepción. Todos sabemos que determinadas canciones pueden resultar más adecuadas (o menos) para cada tarea, y el momento de ponernos al volante es uno de ellos. Para muchas personas se trata de un momento estresante, por lo que es mucho mejor no alimentar esta sensación con música que provoque este efecto. Por lo contrario, si estamos muy cansados, quizá no sea buena idea optar por sonidos relajantes. ¿Cuál es la música recomendada por la DGT para conducir? ¿Hasta qué punto influye la música en nuestro estado de ánimo?