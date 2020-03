Ábalos asegura que el estado de alarma se extenderá más de 15 días: "Tendremos que prorrogar esta situación"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que el estado de alarma en el que se encuentra España tras ser decretado por el Gobierno el pasado sábado no durará solo 15 días, sino que se extenderá más allá porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la "capacidad para ganar la batalla" contra el coronavirus.

Ábalos ha querido aclarar que todavía no cuentan con unos plazos fijos de tiempo y que se está testando la eficacia de las medidas de manera continua: "Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto"