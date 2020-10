Acantosis nigricans, una afección de piel que muy pocos conocen

Suele aparecer en los pliegues de la piel , que se oscurece o cambia de textura, generalmente endureciéndose. La acantosis nigricans es una afección que quizá conozcas de cerca o hayas visto alguna vez, pero no hayas sabido identificar. Es más frecuente en personas con obesidad o sobrepeso, pero también puede heredarse o aparecer al tomar ciertos medicamentos, hormonas o píldoras anticonceptivas.

¿Qué es la acantosis nigricans?

Más riesgo de diabetes

En general la preocupación no va más allá de una razón estética, pero “los niños que manifiestan esta enfermedad tienen mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2”, apunta Mayo Clinic , y, en raras ocasiones, “puede ser un signo de advertencia de un tumor canceroso en un órgano interno, como el estómago o el hígado”. Pero estos son casos excepcionales.

No obstante, se recomienda acudir al médico siempre para confirmar que no es síntoma de algo más grave. No hay un tratamiento para paliarlo, aunque sí existen humectantes y láseres que ayudan a aclarar la piel. También hay casos en los que desaparece por sí sola, tranquiliza ‘Kids Health’.