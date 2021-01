¿Cómo detectar la alergia a la leche?

En caso de sufrir esta alergia, lo mejor es evitar la leche y cualquier producto derivado de ella. También hay que tener en cuenta que esta alergia suele desaparecer en los niños a medida que crecen: aparece muchas veces en el tránsito de la leche materna a la leche de vaca, pero puede corregirse con el tiempo. Si no es así, será necesario seguir evitando los lácteos.

Además, es importante distinguir entre alergia a la leche e intolerancia a la lactosa. En el caso de la alergia a la leche, se trata de una respuesta exagerada del sistema inmunitario (defensas) a las proteínas de la leche, principalmente a la betalactoglobulina y caseína (la primera no se encuentra en la leche materna). Sin embargo, la intolerancia a la lactosa (el azúcar de la leche) aparece cuando no se puede digerir adecuadamente la lactosa por déficit de lactasa (una enzima digestiva), relacionándose por tanto con el aparato digestivo, y no con el sistema inmunitario.