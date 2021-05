Las mascarillas quirúrgicas no son las idóneas

La Sociedad Española de Alergología (SEAIC) recomienda el uso de las mascarillas autofiltración tipo FFP2, FFP3 y EPI frente a las quirúrgicas y cubrebocas. Así lo asegura también la doctora Colomer, quien asegura que, frente a los aeroalérgenos (pólenes, esporas de hongos, ácaros y epitelios) no sirve cualquier tipo de mascarillas. "Las que van a ayudar a los pacientes alérgicos a filtrar las partículas alergénicas del aire que respiran son las FFP1, FFP2, FFP3 y EPI". Asimismo, aclara que las FFP1 no protegen frente al contagio, ya que no filtran el aire que exhala la persona que las porta.