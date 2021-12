La acidez estomacal es un dolor con ardor en el pecho, justo detrás del esternón. El dolor suele empeorar después de comer, por la noche, o cuando uno está acostado o inclinado. Este problema común y no es causa de preocupación , ya que la mayoría de las personas pueden controlar la molestia con cambios en el estilo de vida y medicamentos de venta libre.

Los motivos por los que un alimento puede ser indigesto son muchos: su composición, sus características... El resultado son posibles molestias estomacales, hinchazón, pesadez o flatulencias. Eso sí, no todas las personas se ven afectadas por igual por estos efectos, y algunas no los notan en absoluto. En cualquier caso, siempre es de ayuda conocer cuáles son los alimentos más indigestos con los que puedes encontrarte.

Las cebollas, el ajo o el jengibre son alimentos picantes que pueden causar desórdenes en nuestro bolo alimenticio y jugarnos una mala pasada. El picante, si bien puede ser beneficioso para nuestra salud, también puede resultar pesado, al incrementar la producción de jugos gástricos y aumentar la acidez. El resultado puede ser dolor estomacal, debido a la irritación de las mucosas del estómago. Evítalo por las noches y no te pases con el tabasco y sus similares.

Por otro lado, no es casualidad que exista un porcentaje tan importante de personas intolerantes a la lactosa (nada menos que un tercio de la población). La leche y sus derivados pueden provocar gases, diarrea y distensión abdominal, algo que se aplica también a quienes no son intolerantes. Si es tu caso, consúmelos con moderación o prueba productos sin lactosa, bebidas vegetales...Aunque se trata de una generalización, normalmente la comida rápida suele contener un alto porcentaje de grasas saturadas, que son difíciles de digerir. Si consumes un menú de este tipo, es posible que sufras acidez o dolor de estómago posteriormente. Hamburguesas, pizzas, helados... entran en esta categoría aunque, lógicamente, todo dependerá de su calidad.